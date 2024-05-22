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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6058, разъемный размер XL/XXL, люкс, №1 - Харьков (169463) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
1148,00
Экономия: -57,40 грн
1090,60 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
1148,00
Экономия: -34,44 грн
1113,56 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
1104,00
Экономия: -55,20 грн
1048,80 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
1098,00
Экономия: -54,90 грн
1043,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
1148,00
Экономия: -57,40 грн
1090,60 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
1148,00
Экономия: -57,40 грн
1090,60 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1107,00
Экономия: -55,35 грн
1051,65 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -55,20 грн
1048,80 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
1098,00
Экономия: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1107,00
Экономия: -55,35 грн
1051,65 грн
Наша аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
1199,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом