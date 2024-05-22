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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6058, разъемный размер M/L, люкс, №1 - Харьков (169462) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
1148,00
Экономия: -34,44 грн
1113,56 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -55,20 грн
1048,80 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (2)
1098,00
Экономия: -54,90 грн
1043,10 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
1098,00
Экономия: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
1148,00
Экономия: -57,40 грн
1090,60 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (2)
1098,00
Экономия: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
1148,00
Экономия: -57,40 грн
1090,60 грн
Наша аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (2)
1199,50 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Цумань, ул. Шевченко Тараса, 4-Б/2
Всего: упаковка (1)
1025,10 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (1)
1066,04 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 3
Всего: упаковка (1)
1066,04 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Горохов, ул. Шевченко, 7
Всего: упаковка (1)
1101,98 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Шацк, ул. Шковороды, 29
Всего: упаковка (1)
1173,84 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом