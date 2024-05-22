К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 119 Всего: упаковка (1) 1575,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Зеленодольск, просп. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 1575,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33 Всего: упаковка (3) 1712,00 Экономия: -137,00 грн 1575,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Казатин, ул. Героев Майдана, 14 Всего: упаковка (1) 1657,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, ул. Соборная, 8 Всего: упаковка (1) 1672,58 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Славута, ул. Казацкая, 2 Всего: упаковка (1) 1337,00 Экономия: -66,85 грн 1270,15 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б Всего: упаковка (1) 1575,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9 Всего: упаковка (1) 1676,85 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Горохов, ул. Торговая, 4 Всего: упаковка (1) 1675,94 Экономия: -1,06 грн 1674,88 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 17:00 График работы Харьков, ул. Культуры, 10 Всего: упаковка (1) 1537,00 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Рожище, ул. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 1592,58 грн