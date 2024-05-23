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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер M, №1 - Запорожье (742986) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (2)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
434,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
370,33 грн