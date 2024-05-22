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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер M, №1 - Львов (742986) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (3)
423,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
433,81
Экономия: -1,98 грн
431,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
431,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
432,60
Экономия: -2,70 грн
429,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
435,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
Всего: упаковка (1)
342,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
430,77 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
315,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
Всего: упаковка (1)
342,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 6
Всего: упаковка (1)
457,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
432,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
432,85
Экономия: -3,85 грн
429,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
436,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
431,05
Экономия: -2,29 грн
428,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
429,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
435,33
Экономия: -4,48 грн
430,85 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
430,98
Экономия: -0,62 грн
430,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (1)
433,38 грн