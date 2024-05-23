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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер L, №1 - Запорожье (742985) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
413,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
396,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 112-Б
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (3)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 5
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
434,09 грн