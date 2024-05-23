Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер L, №1 - Одесса (742985) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
395,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
415,21 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
396,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
359,54 грн