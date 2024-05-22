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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер L, №1 - Львов (742985) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
395,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
Всего: упаковка (1)
342,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
463,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (2)
388,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
395,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
388,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
396,34 грн