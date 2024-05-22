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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер L, №1 - Киев (742985) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
370,33 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (2)
388,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
434,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
434,09 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
400,14 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 25 мин
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (1)
377,47 грн