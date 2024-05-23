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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный S/M, №1 - Запорожье (733932) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -47,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -47,00 грн
213,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
271,00
Экономия: -58,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -47,00 грн
213,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -47,00 грн
213,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -47,00 грн
213,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
223,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
271,00
Экономия: -58,00 грн
213,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -47,00 грн
213,00 грн