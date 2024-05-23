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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный S/M, №1 - Одесса (733932) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
284,46 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
246,17 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
Всего: упаковка (1)
237,05 грн