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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный S/M, №1 - Львов (733932) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
284,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
244,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 51 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 21 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
238,00
Экономия: -25,00 грн
213,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
237,05 грн