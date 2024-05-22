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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный S/M, №1 - Киев (733932) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
272,61 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (1)
192,47 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
277,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 12
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 21
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
258,00
Экономия: -7,74 грн
250,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
237,05 грн