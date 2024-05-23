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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный L/XL, №1 - Запорожье (733931) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -65,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
251,00
Экономия: -38,00 грн
213,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -65,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -65,00 грн
213,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -65,00 грн
213,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -58,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -49,00 грн
215,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -49,00 грн
215,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -49,00 грн
215,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
267,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -33,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,89 грн
228,10 грн