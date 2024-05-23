Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный L/XL, №1 - Одесса (733931) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -45,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,89 грн
228,10 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -66,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -25,89 грн
228,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
270,98 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
Всего: упаковка (1)
246,99
Экономия: -18,89 грн
228,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -51,00 грн
213,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 2
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,89 грн
228,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
269,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
271,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -42,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -66,89 грн
228,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
Всего: упаковка (1)
223,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
228,10 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -38,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -66,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
Всего: упаковка (2)
255,99
Экономия: -27,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн