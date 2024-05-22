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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный L/XL, №1 - Львов (733931) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -80,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -73,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 25-А
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -52,89 грн
228,10 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Мазепы, 25-А
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -73,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
Всего: упаковка (2)
301,99
Экономия: -73,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -20,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 97
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -47,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 11
Всего: упаковка (1)
228,10 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -47,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
Всего: упаковка (2)
308,99
Экономия: -80,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 21 мин
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 17
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -73,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Стефаника, 5
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -42,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Винниченко, 6
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 59
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -40,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (1)
271,99
Экономия: -43,89 грн
228,10 грн