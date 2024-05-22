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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный L/XL, №1 - Киев (733931) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -53,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -42,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -39,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
279,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -38,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 19
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 18-Г
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -75,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -38,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -33,89 грн
228,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
223,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Погребы, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -66,89 грн
228,10 грн