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Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 5, с дополнительным фиксатором, №1 - Запорожье (376910) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -219,10 грн
452,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
598,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
572,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
598,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
603,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
597,91 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
534,35
Экономия: -16,03 грн
518,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
534,35
Экономия: -16,03 грн
518,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
599,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
464,65
Экономия: -13,94 грн
450,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
601,84 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
379,80
Экономия: -11,39 грн
368,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Глебова, 11
Всего: упаковка (1)
603,01 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
420,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -219,10 грн
452,90 грн