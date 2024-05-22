Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 5, с дополнительным фиксатором, №1 - Львов (376910) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
520,70 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
474,50 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
741,50 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
593,20 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
619,90 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
493,80 грн
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -119,10 грн
452,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -219,10 грн
452,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
597,23 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
563,70
Экономия: -3,22 грн
560,48 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -119,10 грн
452,90 грн
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
420,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Глебова, 11
Всего: упаковка (1)
603,01 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -219,10 грн
452,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
379,80
Экономия: -11,39 грн
368,41 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
534,35
Экономия: -16,03 грн
518,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
601,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
599,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
534,35
Экономия: -16,03 грн
518,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
464,65
Экономия: -13,94 грн
450,71 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
598,15 грн