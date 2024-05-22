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Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 4, с дополнительным фиксатором, №1 - Львов (376909) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
539,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
464,65
Экономия: -13,94 грн
450,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (2)
600,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (2)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
600,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
581,10
Экономия: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
600,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
498,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
600,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
469,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
Всего: упаковка (2)
600,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (2)
600,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
525,20 грн