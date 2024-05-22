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Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 4, с дополнительным фиксатором, №1 - Днепр (Днепропетровск) (376909) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (2)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (3)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
595,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
597,63 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
572,00
Экономия: -110,40 грн
461,60 грн