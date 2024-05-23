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Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 1, с дополнительным фиксатором, №1 - Одесса (376907) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
600,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
600,14 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
563,99
Экономия: -57,12 грн
506,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
602,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
595,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
601,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
603,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
370,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
595,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ясиня, ул. Коцюбинского, 25
Всего: упаковка (1)
368,43
Экономия: -0,72 грн
367,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
599,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
567,87
Экономия: -8,56 грн
559,31 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 41-А
Всего: упаковка (1)
568,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
602,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
601,91 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
597,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
599,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
572,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
602,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
597,92 грн