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Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 1, с дополнительным фиксатором, №1 - Львов (376907) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
469,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
513,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
694,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
577,90 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
566,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
599,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 41-А
Всего: упаковка (1)
569,12
Экономия: -2,71 грн
566,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
431,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ясиня, ул. Коцюбинского, 25
Всего: упаковка (1)
369,32
Экономия: -2,99 грн
366,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
597,33 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
431,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
595,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
375,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
469,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 5
Всего: упаковка (2)
469,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
370,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
595,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
602,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
601,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
595,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
603,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
602,55 грн