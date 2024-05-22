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Бандаж на голеностопный сустав 7035 размер M, №1 - Львов (365118) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
434,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
436,16 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 39
Всего: упаковка (1)
431,77
Экономия: -3,83 грн
427,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
343,65
Экономия: -0,22 грн
343,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
414,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
434,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А
Всего: упаковка (1)
433,15
Экономия: -5,57 грн
427,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
429,42
Экономия: -0,84 грн
428,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (1)
434,89
Экономия: -3,57 грн
431,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (1)
432,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: упаковка (1)
434,52
Экономия: -1,70 грн
432,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
430,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/24
Всего: упаковка (1)
430,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
Всего: упаковка (1)
431,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
Всего: упаковка (1)
433,28
Экономия: -0,41 грн
432,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
435,30
Экономия: -1,10 грн
434,20 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
434,64 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 49/1
Всего: упаковка (1)
428,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 44
Всего: упаковка (1)
430,63
Экономия: -1,17 грн
429,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
432,30
Экономия: -4,94 грн
427,36 грн