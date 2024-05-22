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Бандаж на голеностопный сустав 7035 размер M, №1 - Харьков (365118) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
430,88
Экономия: -0,65 грн
430,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
432,84
Экономия: -3,79 грн
429,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
429,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
428,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
434,91
Экономия: -0,15 грн
434,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
433,52
Экономия: -2,03 грн
431,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
434,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
430,16 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
429,48
Экономия: -0,11 грн
429,37 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
434,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
433,11
Экономия: -2,42 грн
430,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 47
Всего: упаковка (1)
434,28
Экономия: -3,12 грн
431,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
433,41
Экономия: -2,04 грн
431,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
432,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
434,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
436,09
Экономия: -2,03 грн
434,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
433,69 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
Всего: упаковка (1)
435,78
Экономия: -5,37 грн
430,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
Всего: упаковка (1)
432,87
Экономия: -2,50 грн
430,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
Всего: упаковка (1)
430,68
Экономия: -0,13 грн
430,55 грн