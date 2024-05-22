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Бандаж на голеностопный сустав 3015 (ортез) размер 4, с фиксатором, №1 - Днепр (Днепропетровск) (355331) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1276,00
Экономия: -250,60 грн
1025,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1174,00
Экономия: -148,60 грн
1025,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
1276,00
Экономия: -250,60 грн
1025,40 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
Всего: упаковка (1)
920,92 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом