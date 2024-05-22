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Бандаж на голеностопный сустав 3015 (ортез) размер 3, с фиксатором, №1 - Львов (355330) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
1022,40 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1174,00
Экономия: -220,20 грн
953,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1276,00
Экономия: -322,20 грн
953,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом