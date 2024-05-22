К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 27 мин График работы Зеленодольск, просп. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 1174,00 Экономия: -220,20 грн 953,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г Всего: упаковка (2) 1276,00 Экономия: -322,20 грн 953,80 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Навроцкого, 23 Всего: упаковка (1) 1022,40 грн Забронировать