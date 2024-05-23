Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 7035 размер L, №1 - Одесса (351778) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
433,68
Экономия: -4,85 грн
428,83 грн
Семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
434,84 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
434,35
Экономия: -2,54 грн
431,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
434,30
Экономия: -6,64 грн
427,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
434,60
Экономия: -3,69 грн
430,91 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
435,69 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
428,33 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всего: упаковка (1)
434,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
435,97
Экономия: -7,53 грн
428,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Калиновка, ул. Независимости, 44-А
Всего: упаковка (1)
433,29 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
431,33 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Герца, ул. Центральная, 12
Всего: упаковка (1)
428,80
Экономия: -0,31 грн
428,49 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Хотинская, 7
Всего: упаковка (1)
432,14
Экономия: -4,18 грн
427,96 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (1)
435,23 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
434,39
Экономия: -0,49 грн
433,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Глыбокая, ул. Первомайская, 8
Всего: упаковка (1)
431,71
Экономия: -3,61 грн
428,10 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
Всего: упаковка (1)
429,57
Экономия: -0,13 грн
429,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
Всего: упаковка (1)
435,91 грн
Перша
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Б
Всего: упаковка (1)
434,08 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 105
Всего: упаковка (1)
433,65 грн