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Бандаж на голеностопный сустав 7035 размер L, №1 - Львов (351778) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
432,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
435,65
Экономия: -2,06 грн
433,59 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
434,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
433,94
Экономия: -0,27 грн
433,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
435,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
432,98
Экономия: -3,67 грн
429,31 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
435,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
433,25
Экономия: -1,11 грн
432,14 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
429,78
Экономия: -0,10 грн
429,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
433,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
435,13
Экономия: -7,06 грн
428,07 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 39
Всего: упаковка (1)
435,74
Экономия: -2,34 грн
433,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (1)
434,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (1)
432,14
Экономия: -3,25 грн
428,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
432,38
Экономия: -1,22 грн
431,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
Всего: упаковка (1)
432,72
Экономия: -4,84 грн
427,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
434,82
Экономия: -4,13 грн
430,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
434,07
Экономия: -3,21 грн
430,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (1)
414,53
Экономия: -7,13 грн
407,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
428,65 грн