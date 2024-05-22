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Бандаж на голеностопный сустав 7035 размер L, №1 - Киев (351778) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
433,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
434,58 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
428,67
Экономия: -0,56 грн
428,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
436,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
436,07
Экономия: -5,63 грн
430,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
429,50
Экономия: -1,37 грн
428,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
435,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
436,00
Экономия: -7,35 грн
428,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
434,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Независимости, 44-А
Всего: упаковка (1)
432,09
Экономия: -2,56 грн
429,53 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
432,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
431,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
432,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (1)
434,96
Экономия: -0,74 грн
434,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 21
Всего: упаковка (1)
433,61
Экономия: -6,15 грн
427,46 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
Всего: упаковка (1)
434,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 18-В
Всего: упаковка (1)
433,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
Всего: упаковка (1)
433,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
435,47
Экономия: -0,28 грн
435,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
Всего: упаковка (1)
430,03 грн