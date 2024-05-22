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Бандаж на голеностопный сустав 7035 размер L, №1 - Харьков (351778) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
432,18
Экономия: -1,20 грн
430,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
433,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
433,91
Экономия: -4,80 грн
429,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
435,93
Экономия: -8,02 грн
427,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
433,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
427,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
435,26
Экономия: -4,46 грн
430,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
435,99
Экономия: -7,82 грн
428,17 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
429,63
Экономия: -1,84 грн
427,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
433,40
Экономия: -4,98 грн
428,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
435,79
Экономия: -7,09 грн
428,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Независимости, 44-А
Всего: упаковка (1)
435,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
435,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (1)
435,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
433,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 21
Всего: упаковка (1)
433,77
Экономия: -0,99 грн
432,78 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
Всего: упаковка (1)
433,19
Экономия: -0,48 грн
432,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 18-В
Всего: упаковка (1)
434,16
Экономия: -1,75 грн
432,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
429,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
Всего: упаковка (1)
434,55 грн