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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер M, люкс, №1 - Запорожье (180600) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
893,00
Экономия: -147,00 грн
746,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
909,00
Экономия: -163,00 грн
746,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
1058,92
Экономия: -69,52 грн
989,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
951,81
Экономия: -136,61 грн
815,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
340,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (2)
960,38
Экономия: -137,06 грн
823,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
536,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
357,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
1026,47
Экономия: -130,46 грн
896,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
1023,02
Экономия: -146,74 грн
876,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
1046,50
Экономия: -162,33 грн
884,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
916,05
Экономия: -37,85 грн
878,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
1022,72
Экономия: -118,81 грн
903,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
795,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
Всего: упаковка (1)
842,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
986,46
Экономия: -156,93 грн
829,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
917,33
Экономия: -91,07 грн
826,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
927,80
Экономия: -98,96 грн
828,84 грн