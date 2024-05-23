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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер M, люкс, №1 - Одесса (180600) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
956,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
956,80 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
909,32
Экономия: -86,49 грн
822,83 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (2)
942,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
990,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
795,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
1022,72
Экономия: -118,81 грн
903,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
1087,91
Экономия: -139,59 грн
948,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
Всего: упаковка (1)
842,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
951,81
Экономия: -136,61 грн
815,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
1058,92
Экономия: -69,52 грн
989,40 грн