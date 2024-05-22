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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер M, люкс, №1 - Львов (180600) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
933,28
Экономия: -6,47 грн
926,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (1)
943,48
Экономия: -9,46 грн
934,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 52 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
1063,99
Экономия: -150,89 грн
913,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (1)
994,99
Экономия: -81,89 грн
913,10 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Шевченко, 2
Всего: упаковка (1)
933,77 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
635,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (3)
817,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
770,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 22 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
1087,91
Экономия: -139,59 грн
948,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 22 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
Всего: упаковка (1)
846,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (1)
854,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
Всего: упаковка (1)
340,26 грн