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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер M, люкс, №1 - Киев (180600) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
898,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (1)
854,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
882,09
Экономия: -51,13 грн
830,96 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
Всего: упаковка (1)
846,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (1)
1044,99
Экономия: -131,89 грн
913,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
957,01
Экономия: -49,06 грн
907,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
Всего: упаковка (1)
842,80 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
770,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
1087,91
Экономия: -139,59 грн
948,32 грн