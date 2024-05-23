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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер XL, люкс, №1 - Одесса (180597) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
524,84
Экономия: -18,09 грн
506,75 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (2)
903,14
Экономия: -76,12 грн
827,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
927,95
Экономия: -91,86 грн
836,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
929,74
Экономия: -108,01 грн
821,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
1035,65
Экономия: -115,95 грн
919,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
296,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
563,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
1038,31
Экономия: -92,96 грн
945,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
1042,55
Экономия: -110,02 грн
932,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
536,48 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
487,85
Экономия: -14,63 грн
473,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
947,48
Экономия: -123,11 грн
824,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 47
Всего: упаковка (1)
999,99
Экономия: -185,81 грн
814,18 грн