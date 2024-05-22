К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 47 Всего: упаковка (1) 999,99 Экономия: -185,81 грн 814,18 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 52 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А Всего: упаковка (1) 742,90 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9 Всего: упаковка (1) 742,90 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Берегово, пл. Кошута, 3 Всего: упаковка (2) 817,20 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3 Всего: упаковка (1) 817,19 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется через 22 мин График работы Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85 Всего: упаковка (1) 806,00 Экономия: -24,18 грн 781,82 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Любешов, ул. Независимости, 60 Всего: упаковка (1) 999,99 Экономия: -185,81 грн 814,18 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется через 22 мин График работы Бердичев, ул. Житомирская, 38 Всего: упаковка (1) 487,85 Экономия: -14,63 грн 473,22 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б Всего: упаковка (2) 903,14 Экономия: -76,12 грн 827,02 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 22 мин График работы Киев, просп. Лесной, 25 Всего: упаковка (1) 817,19 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167 Всего: упаковка (1) 340,26 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1 Всего: упаковка (1) 524,84 Экономия: -18,09 грн 506,75 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Светловодск, ул. Героев Украины, 110 Всего: упаковка (1) 296,08 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (1) 927,95 Экономия: -91,86 грн 836,09 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А Всего: упаковка (1) 929,74 Экономия: -108,01 грн 821,73 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: упаковка (1) 947,48 Экономия: -123,11 грн 824,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Конституции, 17-Г Всего: упаковка (1) 742,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Никополь, ул. Электрометаллургов, 33 Всего: упаковка (1) 1035,65 Экономия: -115,95 грн 919,70 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Мира, 63-А Всего: упаковка (1) 1042,55 Экономия: -110,02 грн 932,53 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Пастера, 2 Всего: упаковка (1) 1038,31 Экономия: -92,96 грн 945,35 грн Забронировать