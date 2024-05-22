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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер XL, люкс, №1 - Киев (180597) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
487,85
Экономия: -14,63 грн
473,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
296,08 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
947,48
Экономия: -123,11 грн
824,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (2)
903,14
Экономия: -76,12 грн
827,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
929,74
Экономия: -108,01 грн
821,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
927,95
Экономия: -91,86 грн
836,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Любешов, ул. Независимости, 60
Всего: упаковка (1)
999,99
Экономия: -185,81 грн
814,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
1042,55
Экономия: -110,02 грн
932,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
1038,31
Экономия: -92,96 грн
945,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
563,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
536,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
928,69
Экономия: -99,06 грн
829,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
910,17
Экономия: -80,54 грн
829,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
1035,65
Экономия: -115,95 грн
919,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
917,33
Экономия: -91,07 грн
826,26 грн