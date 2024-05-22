К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41 Всего: упаковка (1) 1087,91 Экономия: -139,59 грн 948,32 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 60/1 Всего: упаковка (1) 877,99 Экономия: -63,81 грн 814,18 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 57 мин График работы Днепр, ул. Рабочая, 178 Всего: упаковка (1) 1050,45 Экономия: -166,28 грн 884,17 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 121 Всего: упаковка (1) 1061,86 Экономия: -59,38 грн 1002,48 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 109 Всего: упаковка (1) 942,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2 Всего: упаковка (1) 942,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Марсельская, 56 Всего: упаковка (1) 942,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 27 мин График работы Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9 Всего: упаковка (1) 940,21 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Черняховского, 1-А Всего: упаковка (1) 942,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Левитана, 101 Всего: упаковка (1) 956,80 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коломыя, пл. Рынок, 21 Всего: упаковка (1) 710,22 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32 Всего: упаковка (1) 940,94 Экономия: -13,65 грн 927,29 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Самбор, ул. Валовая, 11 Всего: упаковка (2) 999,99 Экономия: -185,81 грн 814,18 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1 Всего: упаковка (1) 1002,20 грн

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Здолбунов, ул. Школьная, 27 Всего: упаковка (1) 869,50 грн

Эко аптека Подробнее Открыто Закроется через 27 мин График работы Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4 Всего: упаковка (1) 667,31 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Камень-Каширский, пл. Культуры, 15 Всего: упаковка (1) 695,13 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И Всего: упаковка (1) 667,31 грн

Астарта Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Харьков, просп. Героев Харькова, 306 Всего: упаковка (1) 858,50 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Нововолынск, просп. Победы, 1 Всего: упаковка (1) 869,69 грн