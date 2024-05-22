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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер S, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (180595) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
1050,45
Экономия: -166,28 грн
884,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
1061,86
Экономия: -59,38 грн
1002,48 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
956,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
1079,02
Экономия: -130,70 грн
948,32 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
Всего: упаковка (1)
877,99
Экономия: -63,81 грн
814,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
707,06
Экономия: -3,66 грн
703,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
941,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
942,17
Экономия: -4,15 грн
938,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Самбор, ул. Валовая, 11
Всего: упаковка (2)
999,99
Экономия: -185,81 грн
814,18 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (1)
858,50 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
1002,20 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
869,50 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
Всего: упаковка (1)
667,31 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, пл. Культуры, 15
Всего: упаковка (1)
695,13 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
667,31 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
869,69 грн