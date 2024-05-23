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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер L, люкс, №1 - Запорожье (180589) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
868,28
Экономия: -41,98 грн
826,30 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
1072,48
Экономия: -120,07 грн
952,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1029,13
Экономия: -137,06 грн
892,07 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
817,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
935,14
Экономия: -109,04 грн
826,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
924,18
Экономия: -52,21 грн
871,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
1077,64
Экономия: -106,98 грн
970,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
909,12
Экономия: -80,45 грн
828,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
927,08
Экономия: -98,89 грн
828,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
986,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
852,74
Экономия: -26,44 грн
826,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
956,80 грн