Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер L, люкс, №1 - Одесса (180589) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 123/1
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
956,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
852,74
Экономия: -26,44 грн
826,30 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
986,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
924,18
Экономия: -52,21 грн
871,97 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
1072,48
Экономия: -120,07 грн
952,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
935,14
Экономия: -109,04 грн
826,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
868,28
Экономия: -41,98 грн
826,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
742,90 грн