Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер L, люкс, №1 - Львов (180589) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
854,48
Экономия: -28,18 грн
826,30 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (2)
980,99
Экономия: -166,81 грн
814,18 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
939,14
Экономия: -1,63 грн
937,51 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
942,43
Экономия: -3,62 грн
938,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
Всего: упаковка (1)
853,93
Экономия: -10,82 грн
843,11 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 17-А
Всего: упаковка (1)
958,99
Экономия: -144,81 грн
814,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 19
Всего: упаковка (1)
948,99
Экономия: -134,81 грн
814,18 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 23 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
915,99
Экономия: -101,81 грн
814,18 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Галицкая, 21
Всего: упаковка (1)
939,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 23 мин
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Авк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
638,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Заньковецкой Марии, 77-Б
Всего: упаковка (1)
999,99
Экономия: -185,81 грн
814,18 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
817,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется через 23 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
419,65 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется через 23 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн