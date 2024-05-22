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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер L, люкс, №1 - Киев (180589) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
951,90
Экономия: -54,81 грн
897,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
1192,77
Экономия: -190,57 грн
1002,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (1)
881,66
Экономия: -55,36 грн
826,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (1)
674,90
Экономия: -27,08 грн
647,82 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Украинка, ул. Юности, 1-Б
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
866,95
Экономия: -40,65 грн
826,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (1)
448,01 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
419,65 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
924,18
Экономия: -52,21 грн
871,97 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
806,00
Экономия: -24,18 грн
781,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
935,14
Экономия: -109,04 грн
826,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
638,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
915,99
Экономия: -101,81 грн
814,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
817,20 грн