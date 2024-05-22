Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 7011, эластичный размер XL, люкс, бежевый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169452) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
347,00
Экономия: -20,82 грн
326,18 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
351,00
Экономия: -10,53 грн
340,47 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
Всего: упаковка (1)
325,00
Экономия: -16,25 грн
308,75 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
267,00
Экономия: -8,01 грн
258,99 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (3)
248,00
Экономия: -7,44 грн
240,56 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
351,00
Экономия: -10,53 грн
340,47 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
324,00
Экономия: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
317,00
Экономия: -15,85 грн
301,15 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 11
Всего: упаковка (1)
330,00 грн
Ровнолики
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 35
Всего: упаковка (1)
201,16 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Прилесное, ул. Сойне, 1-Б
Всего: упаковка (1)
225,90 грн
Волыньфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Горохов, ул. Парковая, 22
Всего: упаковка (1)
347,31 грн
Волыньфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
315,42 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом