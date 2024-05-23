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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2B, 9902 размер L/XL, №1 - Одесса (742933) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
285,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
319,53
Экономия: -21,31 грн
298,22 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
302,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
316,70
Экономия: -19,80 грн
296,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
329,41
Экономия: -24,30 грн
305,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
295,12 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
324,43
Экономия: -34,41 грн
290,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
296,74
Экономия: -15,84 грн
280,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
317,51
Экономия: -13,18 грн
304,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
316,11
Экономия: -11,78 грн
304,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
319,90
Экономия: -21,68 грн
298,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
267,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
289,50
Экономия: -32,76 грн
256,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
315,73
Экономия: -22,98 грн
292,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
315,31
Экономия: -25,29 грн
290,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
309,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1)
269,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
294,86
Экономия: -13,96 грн
280,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
268,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
315,51
Экономия: -57,99 грн
257,52 грн