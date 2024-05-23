Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер L, №1 - Запорожье (734845) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (1)
428,59 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
369,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (2)
365,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
343,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (2)
343,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (2)
343,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
343,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
369,20 грн