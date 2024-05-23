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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2B, 9905 с дополнительной фиксацией S/M, №1 - Одесса (526288) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
319,53
Экономия: -21,31 грн
298,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
324,63
Экономия: -58,95 грн
265,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
329,41
Экономия: -24,30 грн
305,11 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
324,43
Экономия: -34,41 грн
290,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
321,15
Экономия: -40,25 грн
280,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
302,72
Экономия: -43,71 грн
259,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
335,84
Экономия: -30,03 грн
305,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
316,11
Экономия: -11,78 грн
304,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
319,90
Экономия: -21,68 грн
298,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
293,93
Экономия: -33,25 грн
260,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
315,73
Экономия: -22,98 грн
292,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
333,87
Экономия: -26,78 грн
307,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
319,46
Экономия: -15,13 грн
304,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
315,51
Экономия: -57,99 грн
257,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
322,22
Экономия: -41,02 грн
281,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
312,59
Экономия: -14,69 грн
297,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
334,81
Экономия: -46,39 грн
288,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
330,32
Экономия: -57,23 грн
273,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
289,09
Экономия: -28,36 грн
260,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
304,79
Экономия: -40,31 грн
264,48 грн