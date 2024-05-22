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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2B, 9905 с дополнительной фиксацией S/M, №1 - Киев (526288) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
323,85
Экономия: -49,82 грн
274,03 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
315,71
Экономия: -55,64 грн
260,07 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
323,74
Экономия: -59,31 грн
264,43 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
296,51
Экономия: -38,51 грн
258,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
315,65
Экономия: -49,97 грн
265,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
336,39
Экономия: -26,40 грн
309,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
298,84
Экономия: -40,88 грн
257,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
319,24
Экономия: -36,82 грн
282,42 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
287,38
Экономия: -11,48 грн
275,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
320,95
Экономия: -35,79 грн
285,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
303,25
Экономия: -17,35 грн
285,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
329,60
Экономия: -55,57 грн
274,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
316,53
Экономия: -50,85 грн
265,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
325,33
Экономия: -59,65 грн
265,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
330,32
Экономия: -60,37 грн
269,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
302,44
Экономия: -42,60 грн
259,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
295,62
Экономия: -35,48 грн
260,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
302,56
Экономия: -45,03 грн
257,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
328,50
Экономия: -24,96 грн
303,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
335,36
Экономия: -46,94 грн
288,42 грн